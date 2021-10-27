Известная украинская певица, экс-солистка ВИА Гры и победительница прошлого сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос примерила роскошные образы и поделилась эффектными фото.

Как пишет Politeka.net, певица опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. В нем Санта показала себя в разных дизайнерских нарядах.

На одном из снимков певица была одета в блестящее мини-платье с завязками по бокам и стильную черную дубленку с отделкой белым мехом. В таком наряде зрители смогли в полной мере оценить красоту длинных и стройных ножек звезды.

Еще один образ звезды оказался скорее вечерним. На ней было длинное черное платье с открытыми плечами и оригинальным вырезом на груди. Еще один глубокий разрез до самого бедра красовался на юбке певицы.

«Как мне кажется, для того чтобы сиять и быть неотразимой не нужен повод и сезонные ограничения», - написала Димопулос.

Поклонники Санты бурно отреагировали на ее пост.

«Вы очень красивая», «Все образы шикарные», «Последний образ огонь», «Нереальная», «Идеальная SANTA!!! Идеальные образы», «Вам все к лицу», «Бомба! Просто нет слов!», - пишут люди.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос показала подросшего красавца-сына от Джеджулы.

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос показала своих детей от разных мужей.

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос взволновала пикантными кадрами в ванной.