Известная певица, победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос поделилась с поклонниками солнечным фото со своими детьми - сыном Даниэлем и дочкой Софией.
Как сообщает Politeka.net, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует поклонников кадрами и подробностями своей роскошной жизни в Instagram.
«Осенний солнечный день с любимыми людьми», - написала она в новом посте.
Как известно, Санта была замужем дважды. С первым мужем шоуменом Андреем Джеджулой, с которым певица прожила три года в гражданском браке, отношения не сложились. Когда их сыну Даниэлю было два года, пара со скандалом разошлась. Сейчас мальчику уже 12 лет.
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Также у певицы есть дочь от ее второго мужа, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, за которого Санта вышла замуж в 2015 году.
Новое фото активно комментирую пользователи Сети.
«Вау какие все красивые🙌 так прекрасно в октябре иметь тыквенное настроение», «Доченька очень похожа на папу», «Санта, вы прекрасная! Дети ваши, как куколки. Очаровашки. Счастья вашей семье», «Доча сама серьезность», - пишут в комментариях.
На кадры отреагировала и телеведущая Леся Никитюк, поставив "лайк" посту.
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