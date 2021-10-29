Санта Димопулос, которая победила в прошлом году на шоу "Танці з зірками", показала подросшего сына, которого родила от актера Андрея Джеджулы, и трогательно поздравила мальчика с праздником.

Санта не так часто делится новыми фото, но всегда старается показать поклонникам самое интересное. В этот раз Димопулос решила поделиться счастливым семейным фото из старшим сыном.

Санта также обратилась к ребенку, чтобы его поздравить: «Душа моя, бесконечная абсолютная любовь, с днём рождения ❤️. Тебе сегодня 13 лет и ты уже официально не ребёнок) А я всё не могу в это поверить 😅

У тебя доброе сердце, ты упрямо добиваешься чего по-настоящему хочешь, у тебя пытливый ум и феноменальная память. Я горжусь тобой и для меня огромное счастье быть мамой такого человека! И пусть иногда с тобой чуть сложно (подросток всё-таки😄), знай – я всегда за тебя и с тобой!🙏🏼

Я желаю, чтобы ты прослушивался к себе (и к маме😅), развивался в разных сферах, путешествовал, всегда любил жизнь и людей, так же улыбался и чтобы твои красивенные глаза всегда горели счастьем ❤️» - пишет Димопулос.

Поклонники поддержали:

«Поздравляю вас!!!; С именинником!!!! ❤; С днём рождения!! Счастья и здоровья 😍; С Днём Рождения, наш красавец!! Будь здоров и счастлив ❤; У прекрасной мамы прекрасный сын! С днем рождения ❤️; Какой симпатичный парень! С именинником ,Вас))) 🥳🎉❤️; Поздравляю! Чудесный мальчик, здоровья и счастья огромного ❤️».

Напомним, Санта Димопулос является успешной певицей, которая одно время была солисткой группы "ВИА Гра". А в прошлом году звезда стала участницей шоу "Танці з зірками", где победила с партнером Максом Леоновым. У Санты есть двое детей - сын Даниэль от актера Андрея Джеджулы, а также дочь София от бизнесмена Игоря Кучеренко.

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