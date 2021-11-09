Известная украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос зашла в один из магазинов в Нью-Йорке и пожаловалась на высокие цены.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя Санта Димопулос, которая прославилась после участия в известном женском коллективе "Виа Гра", сейчас находится в Нью-Йорке со своим вторым мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко. Как известно, супруги прилетели в США, потому что муж Димопулос должен был участвовать в марафоне. Позже в своем Instagram певица рассказала, что Кучеренко пропустил марафон из-за болезни.

Несмотря на это Санта в своих сторис показала поклонникам, чем они занимаются в США. Так, певица зашла в один из магазинов и показала цены на неновые вещи.

"Я снова зашла в комиссионный. Цены здесь, конечно, просто космос. Например, куртка Gucci, она уже не новая, 4000$. Джинсы, также не новые, 745$... В общем так...", - сказала Санта.

Несмотря на высокие цены, в магазине много людей.

"Магазин забит людьми, несмотря на высокие цены. И это не те люди, которые могут себе позволить вещи из новых коллекций.

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Напомним, что Санту Димопулос подловили за поцелуем на улицах Нью-Йорка: "Идеальный...".

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