Известная украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос зашла в один из магазинов в Нью-Йорке и пожаловалась на высокие цены.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя Санта Димопулос, которая прославилась после участия в известном женском коллективе "Виа Гра", сейчас находится в Нью-Йорке со своим вторым мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко. Как известно, супруги прилетели в США, потому что муж Димопулос должен был участвовать в марафоне. Позже в своем Instagram певица рассказала, что Кучеренко пропустил марафон из-за болезни.
Несмотря на это Санта в своих сторис показала поклонникам, чем они занимаются в США. Так, певица зашла в один из магазинов и показала цены на неновые вещи.
"Я снова зашла в комиссионный. Цены здесь, конечно, просто космос. Например, куртка Gucci, она уже не новая, 4000$. Джинсы, также не новые, 745$... В общем так...", - сказала Санта.
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Несмотря на высокие цены, в магазине много людей.
"Магазин забит людьми, несмотря на высокие цены. И это не те люди, которые могут себе позволить вещи из новых коллекций.
Ранее Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос в розовых очках показала красавца-мужчину: "Какие вы стильные".
Напомним, что Санту Димопулос подловили за поцелуем на улицах Нью-Йорка: "Идеальный...".
A еще Politeka сообщала, что Санта Димопулос в Нью-Йорке похвасталась с сумочкой почти за 22 тыс. долларов: "Как думаете. ..".