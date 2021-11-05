"У мене в руках..."

Відома співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос вирушила з чоловіком в Нью-Йорк, де засвітила сумку більш ніж за 20 тис.доларів.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла Надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Санта Дімопулос разом зі своїм чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренко в Нью-Йорк. Там вона показала кадри з сонячного міста.

А після вона вирішила пройтися по магазинах, де показала сумку, яка коштує понад 20 тис.доларів. Це виявилася сумка Hermes Kelly 1973 року.

"У мене в руках сумка Hermes Kelly 1973 року в ідеальному стані. Як думаєте, яка ціна цієї малятка?",- запитала співачка.

На наступній сторіз Санта Дімопулос уточнила, що ціна цього аксесуара 21500 доларів, і показала його поблизу.

Пізніше вона пройшлася вулицями Нью-Йорка, де показала будинок Керрі Бредшоу з популярного американського серіалу.

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