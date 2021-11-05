"У меня в руках..."

Известная певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос отправилась с мужем в Нью-Йорк, где засветила сумку более чем за 20 тыс. долларов.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Санта Димопулос вместе со своим мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко в Нью-Йорк. Там она показала кадры с солнечного города.

А после она решила пройтись по магазинам, где показала сумку, которая стоит свыше 20 тыс. долларов. Это оказалась сумка Hermes Kelly 1973 года.

"У меня в руках сумка Hermes Kelly 1973 года в идеальном состоянии. Как думаете, какая цена этой малышки?", - спросила певица.

На следующей Сториз Санта Димопулос уточнила, что цена этого аксессуара 21500 долларов, и показала его вблизи.

Позже она прошлась по улицам Нью-Йорка, где показала дом Керри Бредшоу из популярного американского сериала.

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