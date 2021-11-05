Відома співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос похвалилася романтичною прогулянкою в Нью-Йорку.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Зараз Санта Дімопулос разом зі своїм чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренко перебуває в Нью-Йорку. У сторіс вона поділилася новими кадрами.

На одному з фото подружжя цілується.

"Ідеальний день", - підписала Санта фото з чоловіком, на якому вони прогулюються.

Санта Дімопулос і Ігор Кучеренко одружилися 2015 році. У подружжя є дочка.

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