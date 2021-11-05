Известная певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвасталась романтической прогулкой в Нью-Йорке.
Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.
Сейчас Санта Димопулос вместе со своим мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко пребывает в Нью-Йорке. В сторис она поделилась новыми кадрами.
На одном из фото супруги целуются.
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«Идеальный день», - подписала Санта фото с мужем, на котором они прогуливаются.
Санта Димопулос и Игорь Кучеренко поженились 2015 году. У супругов есть дочь.
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