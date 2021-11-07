Популярна співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос розповів про нещастя, яке сталося з її чоловіком напередодні підготовки до марафону за кордоном.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram в розділі Stories Дімопулос розповіла, що сталося.

Санта Дімопулос полетіла з чоловіком Ігорем Кучеренко в США. Чоловік повинен був взяти участь у Нью-Йоркському марафоні. У розпал підготовки до забігу його дружина розповіла про хворобу, яка вразила Ігоря через що він сильно засмутився.

"У нас сьогодні складний день, тому що вперше за всю свою марафонську діяльність мій чоловік не побіг марафон", - каже Санта.

Вчора він відчув, що захворів, як і його дочка, яка прилетіла з Майамі. Дімопулос всіляко підтримувала свого чоловіка.

"Звичайно він дуже засмучений, але - це життя. Не завжди все відбувається, як ми плануємо", - додала вона.

Нагадавши, Санту Дімопулос підловили на вулицях Нью-Йорка: "ідеальний".

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос в Нью-Йорку похизувалася з сумочкою майже за 22 тис. доларів: "як думаєте...".

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