Экс-солистка группы ВИА Гра и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос улетела из Украины, показав, где теперь находится.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является успешной украинской певицей. Звезда пела в группе ВИА Гра, а недавно участвовала в "Танцях з зірками", где одержала победу. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Димопулос опубликовала в блоге, звезда стояла с флагом Украины, гуляя по Центральному парку Нью-Йорка, США.

"Пока подготавливают дорожки к тому самому юбилейному Нью-Йоркскому марафону 2021 – мы готовим мужа на забег.

Прилетели специально для этого мероприятия (ну ладно, ещё, чтобы погулять), на которое не так просто попасть.

Каждый раз это около 50 тысяч участников.

Жителям NY приходится сложнее – обязательным условием для участия является 9 (!) квалифицированных забегов за прошлый год. Остальным же достаточно поучаствовать в лотерее, благотворительной программе или воспользоваться услугами официального туроператора)

Как это сделали мы.

Забег на 42 км пройдёт в воскресенье, а дух захватывает уже.Кто хотел бы тоже пробежаться?)", - написала Санта.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"42 км?! а победителей награждают?!", " б очень хотела-это невероятная энергия, невероятные эмоции, я прям уже там с вам

Крутых впечатлений вам", "Класс, удачи мужу", "42 км...как это вообще возможно".

Напомним, Димопулос в осеннем Нью-Йорке похвасталась романтикой с мужем, который старше ее на 18 лет

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