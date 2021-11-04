Экс-солистка группы ВИА Гра и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос улетела из Украины, показав, где теперь находится.
Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является успешной украинской певицей. Звезда пела в группе ВИА Гра, а недавно участвовала в "Танцях з зірками", где одержала победу. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото, которое Димопулос опубликовала в блоге, звезда стояла с флагом Украины, гуляя по Центральному парку Нью-Йорка, США.
"Пока подготавливают дорожки к тому самому юбилейному Нью-Йоркскому марафону 2021 – мы готовим мужа на забег.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Ушел из жизни знаменитый певец, которого называли королем "летних хитов": трагические подробности
В Раде готовят новый запрет для украинцев: что нужно знать о новом законопроекте
Участник "Мастер Шеф" поразил своей хитростью даже судью Ярославского: "Не гипнотизируй меня"
Муж Тони Матвиенко Мирзоян принял для себя тяжелое решение: "Не думал, что придется..."
Прилетели специально для этого мероприятия (ну ладно, ещё, чтобы погулять), на которое не так просто попасть.
Каждый раз это около 50 тысяч участников.
Жителям NY приходится сложнее – обязательным условием для участия является 9 (!) квалифицированных забегов за прошлый год. Остальным же достаточно поучаствовать в лотерее, благотворительной программе или воспользоваться услугами официального туроператора)
Как это сделали мы.
Забег на 42 км пройдёт в воскресенье, а дух захватывает уже.Кто хотел бы тоже пробежаться?)", - написала Санта.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"42 км?! а победителей награждают?!", " б очень хотела-это невероятная энергия, невероятные эмоции, я прям уже там с вам
Крутых впечатлений вам", "Класс, удачи мужу", "42 км...как это вообще возможно".
Напомним, Димопулос в осеннем Нью-Йорке похвасталась романтикой с мужем, который старше ее на 18 лет
Также Politeka сообщала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос показала 13-летнего сына от Джеджулы
А еще Politeka сообщала, что Санта Димопулос показала настоящую роскошь в платье со смелыми вырезами