Популярная певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос рассказал о несчастье, которое случилось с ее мужем накануне подготовки к марафону за границей.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм в разделе Stories Димопулос рассказала, что случилось.

Санта Димопулос полетела с мужем Игорем Кучеренко в США. Мужчина должен был принять участие в Нью-Йоркском марафоне. В разгар подготовки к забегу его супруга рассказала о болезни, которая сразила Игоря из-за чего он сильно расстроился.

«У нас сегодня сложный день, потому что впервые за всю свою марафонскую деятельность мой муж не побежал марафон», - говорит Санта.

Вчера он почувствовал, что заболел, как и его дочь, которая прилетела из Майами. Димопулос всячески поддерживала своего супруга.

«Конечно он очень расстроен, но - это жизнь. Не всегда всё происходит, как мы планируем», - добавила она.

Напомним, Санту Димопулос подловили целующейся на улицах Нью-Йорка: "Идеальный".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос в Нью-Йорке пощеголяла с сумочкой почти за 22 тыс. долларов: "Как думаете...".

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