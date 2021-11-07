Популярна співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася в мережі чарівними карами з чоловіком в Нью-Йорку.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі знімками з Нью-Йорка, на яких показала свого чоловіка Ігоря Кучеренка.

На нових фотографіях щаслива і стильна парочка прогулюється вулицями мегаполісу. Санта з'явилася перед камерою в світлому вбранні з білосніжною курткою і рожевою шапкою, її волосся розпущене і недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і модні рожеві окуляри. Чоловік співачки теж на стилі - він в темних джинсах і куртці кольору хакі, а ще в шапці і окулярах.

У підписі до фото Дімопулос звернулася до шанувальників: "Оцініть стиль від 1 до 10". Користувачі тут же почали коментувати нові знімки зірки: "Я обожнюю такий стиль – без напрягу. Ну ви класні", "Чоловік готується бігти завтра?", "Ви такі красиві", "Класні", "Приголомшлива пара", "Які ви стильні", "Найкрасивіша пара", "Зразок міцної сім'ї", "Найзручніший, простий, і класний стиль. Обожнюю такий", "Красиві".

Нагадаємо, Санту Дімопулос підловили цілується на вулицях Нью-Йорка: "Ідеальний".

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос в Нью-Йорку похизувалася з сумочкою майже за 22 тис. доларів: "Як думаєте...".

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