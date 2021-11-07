Популярная певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос поделилась в сети очаровательными карами с мужем в Нью-Йорке.

Как сообщает Politeka.net, известная певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети снимками из Нью-Йорка, на которых показала своего мужа Игоря Кучеренко.

На новых фотографиях счастливая и стильная парочка прогуливается улицами мегаполиса. Санта появилась перед камерой в светлом наряде с белоснежной курткой и розовой шапкой, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные розовые очки. Муж певицы тоже на стиле – он в темных джинсах и куртке цвета хаки, а еще в шапке и очках.

В подписи к фото Димопулос обратилась к поклонникам: "Оцените стиль от 1 до 10". Пользователи тут же принялись комментировать новые снимки звезды: "Я обожаю такой стиль – без напряга. Ну вы классные", "Муж готовится бежать завтра?", "Вы такие красивые", "Классные", "Потрясающая пара", "Какие вы стильные", "Самая красивая пара", "Образец крепкой семьи", "Самый удобный, простой, и классный стиль. Обожаю такой", "Красивые".

Напомним, Санту Димопулос подловили целующейся на улицах Нью-Йорка: "Идеальный".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос в Нью-Йорке пощеголяла с сумочкой почти за 22 тыс. долларов: "Как думаете...".

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