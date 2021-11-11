Певица Санта Димопулос, бывшая солистка группы ВИА Гра, а также победительница шоу "Танці з зірками", показала места страшных трагедий, которые потрясли весь мир.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является популярной отечественной певицей, которая выступала в группе ВИА Гра. А в 2020 году звезда победила на "Танцях з зірками", где ее партнером стал Максим Леонов. Сейчас звезда отправилась вместе с супругом Игорем Кучеренко отправилась в Нью-Йорк, где он должен был участвовать в марафоне на 42 км. На новых фото в сторис Инстаграм Санта показала знаковые места одного из самых больших мегаполисов мира.

На первом фото Санта стояла возле большого дома.

"Это дом Дакота, в котором жил Джон Леннон с Йоко Оно и возле которого он был убит", - написала Санта.

На втором фото звезда была у мемориала.

"Мемориал в честь Леннона с названием его песни Imagine", - написала Димопулос.

Следующий кадр был еще более знаковым. Санта пришла на место к памятнику башен близнецов.

"Мемориал на месте башен близнецов", - написала Санта.

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