Известная певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос поделилась впечатляющими кадрами из Нью-Йорка.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками кадрами из Нью-Йорка. В своем Instagram звезда выложила десяток снимков, которые сделала во время прогулок по мегаполису, а в подписи к ним поделилась своими впечатлениями.

На фотографиях Санта показала самые необычные архитектурные ансамбли Нью-Йорка и рассказала, что очень любит наблюдать за местными жителями. Также звезда показала себя на снимке, она запечатлена в необычной локации. Перед камерой артистка появилась в розовых штанах и бежевом свитере, поверх которого накинула белоснежную курточку, а на ее голове яркая шапочка и розовые очки.

В подписи к публикации Димопулос написала: "Для меня Нью-Йорк – это не Статуя Свободы, Empire State Building, Таймс Сквер. Это уникальные районы с их идентичностью. Я люблю целыми днями ходить и наблюдать за местными (на улице, в ресторане, метро), за тем как они разговаривают, ведут себя, как одеты. Каждый раз, когда я здесь, чувствую себя словно в каком-то кино! Всё и все вокруг как из кино. Это непередаваемые ощущения детского восторга!".

Напомним, Победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос в розовых очках показала красавчика-мужа: "Какие вы стильные".

Как сообщала Politeka, Санту Димопулос подловили целующейся на улицах Нью-Йорка: "Идеальный…".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос в Нью-Йорке пощеголяла с сумочкой почти за 22 тыс. долларов: "Как думаете...".