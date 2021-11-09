Популярный украинский комик и актер Игорь Ласточкин, который недавно стал капитаном одной из команд детективов на шоу "Маскарад", поделился лайфхаком, который оценили украинцы.

Как пишет Politeka.net, 34-летний юморист Игорь Ласточкин, который несколько сезонов подряд был звездным тренером и судьей на шоу "Лига смеха", недавно возглавил команду детективов на шоу "Маскарад", где вместе с Ириной Билык и Владимиром Дантесом играет против команды Юрия Ткача, Маши Ефросининой и Юлии Саниной.

В новом посте на своей странице в Инстаграм юморист поделился актуальным в холодное время года советом.

«Если так носить очки, холодный ветер не будет задувать вам в уши! Не благодарите», - написал артист.

Ласточкин показал фото, на котором дужки очков надел поверх шапки.

«Возьму на заметку», «Хороший совет», «Годный лайфхак», «Игорюндель, ты гений, спасибо за наводку!», «Божественный лайфхак», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Игорь Ласточкин отчитал "подвыпившего" и неопрятного Кошевого на глазах у коллег: "Заберите".

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