Популярный украинский комик и актер Игорь Ласточкин, который недавно стал капитаном одной из команд детективов на шоу "Маскарад", поделился лайфхаком, который оценили украинцы.
Как пишет Politeka.net, 34-летний юморист Игорь Ласточкин, который несколько сезонов подряд был звездным тренером и судьей на шоу "Лига смеха", недавно возглавил команду детективов на шоу "Маскарад", где вместе с Ириной Билык и Владимиром Дантесом играет против команды Юрия Ткача, Маши Ефросининой и Юлии Саниной.
В новом посте на своей странице в Инстаграм юморист поделился актуальным в холодное время года советом.
«Если так носить очки, холодный ветер не будет задувать вам в уши! Не благодарите», - написал артист.
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Ласточкин показал фото, на котором дужки очков надел поверх шапки.
«Возьму на заметку», «Хороший совет», «Годный лайфхак», «Игорюндель, ты гений, спасибо за наводку!», «Божественный лайфхак», - пишут в комментариях.
Ранее Politeka писала, что Игорь Ласточкин отчитал "подвыпившего" и неопрятного Кошевого на глазах у коллег: "Заберите".
Напомним, что новый фантастический герой шоу "Маскарад" перестал быть тайной: "Персонаж, который много лет украшает...".
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