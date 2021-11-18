Нова учасниця "Україна має талант" з рідкісним діагнозом вирішила встановити рекорд на шоу, здивувавши суддів Ксенію Мішину, Сергія Притулу та Євгена Кота.

Як пише Politeka.net, цього року "Україна має талант" знову з'явилося на екрані, хоча до цього проект був на паузі кілька років. Новими суддями стали партнери по "Танцях з зірками" Ксенія Мішина та Євген Кот, а також телеведучий Сергій Притула.

З'явився трейлер нового випуску "Україна має талант". У ньому розповіли про дівчинку, якій поставили рідкісний діагноз. як виявилося, у малятка дуже хороша гнучкість через гіпермобільність суглобів.

На кадрах дівчинка показала, як може згинати своє тіло, дивуючи домашнім відео і діями на сцені. Після цього Малятко заявила, що буде встановлювати рекорд. Диктор підказав, що це може бути світовим рекордом.



"Ніхто не може повторити цей трюк", - сказав запрошений чоловік, який повинен зафіксувати рекорд.

Фанати поставили сотні лайків і написали кілька коментарів:

"Привіт зі Львова. Буду рада вас бачити на нашому каналі", "Ого, швидше б побачити цю виставу", "я хочу подивитися це відео".

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