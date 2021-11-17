Известный украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула поделился кадром с футбольными фанатами на стадионе.

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий и судья шоу "Україна має талант" Сергей Притула поделился в Instagram ярким фото с футбольного матча Босния и Герцеговина – Украина, на котором побывал вместе с другими украинскими фанами.

На снимке Сергей запечатлен на трибунах стадиона в Боснии и Герцеговине, которая проводила этот матч, и собственно, проиграла украинской сборной. Как истинный фанат, Притула пришел на поединок с фанатскими атрибутами – спортивной куртке и с шарфом, а на руках он держит маленькую девочку, но это не его дочь.

В подписи к публикации телеведущий написал: "Могу спокойно уезжать домой. До встречи у плей оф!". Пользователи тут же начали обсуждать футбольный матч под снимком Притулы, некоторые спрашивали его, как была на стадионе.

"Сергей, если вы видели, были ли там стычки с украинскими болельщиками? И как вообще терпели этих не культурных боснийцев?", "Аккуратно там, а то эти боснийцы еще те дикари. Так освистывал гимн, еще такого не видел", "Вам нужно теперь ездить на каждый матч. Вы принесли удачу", "Я вас заметил по трансляции, на трибунах. Но не был уверен, что это вы", "Да, свистеть, когда звучит Гимн, это уже перебор! Дикари!", - пишут в комментариях.

Напомним, Судью "Україна має талант" Притулу узнали в одном из персонажей шоу "Маска": "Какой крутой".

Как сообщала Politeka, Судья "Україна має талант" Притула публично подшутил над Русланой: "Давайте договоримся сразу...".

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