Украинцам показали интересного персонажа, который станет участником праздничного шоу «Новогодняя Маска», им оказался Королевский Пингвин.
Как передает Politeka.net соответствующее сообщение появилось на официальной странице проекта «Маска» в Инстаграм.
«Для того, чтобы маска выглядела ярко и празднично, дизайнеры создали его из пайеток, а еще одарили шикарными бровями, характерными для королевских пингвинов и очками, которые создали собственноручно», - говорится в сообщении.
Персонаж будет иметь особенности и в поведении.
«Наш герой сразу всех озадачит, ведь вместо привычных подсказок предложит звездным детективам тактильно отгадать факты о себе», - отметили представитель проекта.
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Пользователи Сети предположили, что в костюме может скрываться телеведущий Сергей Притула, который также является судьей проекта «Україна має талант».
"Omg, все маски одна прекраснее другой, у ваших дизайнеров золотые ручки", "какой крутой", "Вауу, супер", "офигенная маска. Лучшая», «Какая крутая, интересная, шикарная маска! Вау", - пишут в комментариях.
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