Новая участница "Україна має талант" с редким диагнозом решила установить рекорд на шоу, удивив судей Ксению Мишину, Сергея Притулу и Евгения Кота.

Как пишет Politeka.net, в этом году "Україна має талант" снова появилось на экране, хотя до этого проект был на паузе несколько лет. Новыми судьями стали партнеры по "Танцях з зірками" Ксения Мишина и Евгений Кот, а также телеведущий Сергей Притула.

Появился трейлер нового выпуска "Україна має талант". В нем рассказали о девочке, которой поставили редкий диагноз. как оказалось, у малышки очень хорошая гибкость из-за гипермобильности суставов.

На кадрах девочка показала, как может сгибать свое тело, удивляя домашним видео и действиями на сцене. После этого малышка заявила, что будет устанавливать рекорд. Диктор подсказал, что это может быть мировым рекордом.



"Никто не может повторить этот трюк", - сказал приглашенный человек, который должен зафиксировать рекорд.

Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментариев:

"Привет из Львова. Буду рада Вас видеть на нашем канале", "Ого, быстрее бы увидеть это представление", "Я хочу посмотреть это видео".

Напомним, Сергей Притула с ребенком на руках поделился своим счастьем

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