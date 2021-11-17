"Ей надо в балет к MARUV"

Экзотический танец на пилоне участницы "Україна має талант" расколол судей Сергея Притулу и Евгения Кота - номер обсуждает вся страна.

Так, в четвертом эфире на сцене появилась 30-летняя Светлана Юрчак, приехавшая из Запорожья. По образованию она врач-терапевт, но танец – это ее призвание.

Судья "Україна має талант" Ксения Мишина назала ее выступление «шок-контентом». Откровенный костюм, состоящий из одних веревочек с ласкутками блестящей ткани на самых интимных местах, а также движения, вгоняющие в краску, заставили судей смутиться.

Тем не менее, трое из четырех сказали Светлане и ее таланту "да" - это Мишина, Притула и приглашенная Руслана. А вот Женя Кот возмутился не на шутку:

"Я за пилон и я за его продвижение, потому что это очень крутой жанр. Она очень красивая девушка, но это уже слишком", - объяснил он свое категорическое "нет".

Пользователи бурно комментируют выступление врача из Запорожья:

"Местами казалось, что в какой-то момент «от туда» вылетит птичка, но увы, птички не было"

"Ей надо в балет к MARUV, ноги раздвигает отлично👍"

"Если бы костюм был не такой откровенный, то норм"

"Я Кота стала еще больше уважать, жаль Притула упал в моих глазах"

"Мне нравится стрип пластика, но это было как-то безобразно... Неприятно смотреть... И странно, что ей Притула сказал да, а 28 детям с Тернополя, которые реально круто станцевали - нет"

"Я очень надеялся, что Притула скажет "нет"

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