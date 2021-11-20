Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника Христина привела на шоу "Україна має талант" трьох синів, не залишивши нікого байдужими.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Христина опублікувала відео, на якому показала обстановку перед підготовкою до зйомок. Вона сиділа в залі для глядачів зі своїми дітьми. Варто відзначити, що поява сімейства Решетників зворушила суддів проекту. Сергій Притула і Ксенія Мішина підійшли до Христини і стали сюсюкатися з її молодшим сином.

"Україна має талант" - місце сили українських талантів. Коли сидиш в залі і дивишся, як виступають учасники на великій сцені, завмирає серце. Це-супер-круте шоу і місце зустрічі неймовірних професіоналів", - підписала відео жінка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яке щастя мати таких синів! Гриша це щастя вашого кохання, це маяк на рідному березі, це сила сім'ї, щастя і любові!", "Які милі", "У вас ідеальна сім'я", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Христина Решетник зворушила Влада Яму кадрами сімейної ідилії: "Росте наше щастя".

А ще Politeka писала, що Григорій Решетник засвітив обійми з коханою дружиною: "як брат і сестра...".

Також Politeka повідомляла, що Григорій Решетник засвітився зі Златою Огневич: "незабутній вечір".