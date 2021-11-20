Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина привела на шоу "Україна має талант" троих сыновей, не оставив никого равнодушными.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Кристина опубликовала видео, на котором показала обстановку перед подготовкой к съемкам. Она сидела в зрительном зале со своими детьми. Стоит отметить, что появление семейства Решетников растрогало судей проекта. Сергей Притула и Ксения Мишина подошли к Кристине и стали сюсюкаться с ее младшим сыном.

«Україна має талант» – место силы украинских талантов. Когда сидишь в зале и смотришь, как выступают участники на большой сцене, замирает сердце. Это – супер-крутое шоу и место встречи невероятных профессионалов», - подписала видео женщина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какое счастье иметь таких сыновей! Гриша это счастье Вашей любви, это маяк на родном берегу, это сила семьи, счастья и любви!», «Какие милые», «У вас идеальная семья», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник растрогала Влада Яму кадрами семейной идиллии: «Растет наше счастье».

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