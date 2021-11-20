Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Україна має талант" і "Холостячка", розтанув в обіймах своєї дружини Христини.
КакКак передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проектів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".
Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Григорій Решетник розтанув в обіймах своєї дружини Христини, з якою у них троє дітей. На тлі сімейної пари йде проєкт "Холостячка" зі Златою Огневич, який веде Решетник.
"Ми дивимося, а ви?",- запитав своїх шанувальників Григорій Решетник.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Прекрасні батьки своїх діток", "Боже, Ви так схожі", "Дуже мило", "Як ви схожі, бог вас звів", "Очень класна сім'я, мама і тато неймовірні! з їх спогадами сиджу плачу як це класно", "Ви як брат і сестра! Так схожі".
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