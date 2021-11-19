Известный телеведущий Григорий Решетник поделился в сети ярким фото с главной героиней второго сезона "Холостячки" Златой Огневич.

Как сообщает Politeka.net, ведущий "Україна має талант" и реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник поделился на своей странице в Instagram ярким кадром с главной героиней романтического реалити Златой Огневич.

На новой фотографии Григорий и Злата запечатлены в стильных образах, они стоят в уютной комнате с камином и мягким светом. Перед камерой шоумен появился в темно-синем костюме-тройке с белой рубашкой. Злата тоже в костюме насыщенно изумрудного оттенка, под пиджаком которого у нее откровенный топ. Волосы певицы распущены во влажной укладке, а на лице яркий макияж, она уверенно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Решетник заинтриговал новым выпуском шоу "Холостячка": "Сегодня продолжение самой романтичной истории страны! Невероятная @zlata.ognevich и ее избранники подарят вам незабываемый вечер! А я, традиционно, буду рядом". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию ведущего, засыпая его и Злату комплиментами.

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