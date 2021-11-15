Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет шоу "Україна має талант", "Холостячка" и "Холостяк" порадовал новыми кадрами со съемок и удивил довольно ярким образом.

Григорий за многие годы своей работы привык быть в компании звездных коллег и веселиться с ними перед каждым эфиром шоу, в которых принимает участие. В этот раз Решетник вместе с членами жюри шоу показал, как дурачился за кулисами.

В компании Притулы, Мишиной и Кота телеведущий показал, как проходили съемки эфира, что вышел совсем недавно.

«Делитесь впечатлениями, как вам сегодняшний эфир @ukrainegottalent 💙💛» - написал коротко под новыми кадрами телеведущий.

Пользователи сети поспешили ответить на подборку кадров из закулисья:

«Любимый, каждый выпуск лучше предыдущего! А ты, несомненно, украшение этого шоу! 🤩👍❤️ горжусь!!!; огонь 🔥; Супер классно!🔥; А Гриша хорош; Очень круто🔥;Было очень 🔥; Очень интересное шоу🔥; Очень интересный выпуск! Смотрим всей семьёй!🔥; 100%. Поддерживаю слова жены. Да, именно так Григорий пример мужчинам Украины. И как ведущий, и как отец».

Ранее телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Григорий Решетник позирует на камеру сидя на улице. На нем кофта розового цвета, а на ней стильная джинсовая куртка черного цвета. Придерживая куртку Решетник смотрит вверх.

Ранее сообщалось, жена ведущего "Холостячки" Решетника показала, как подрос их младший сын почти за год

Также, ведущий "Україна має талант" и "Холостяк" Решетник с серьезным видом заговорил о разочарованиях

Politeka рассказывала, жена ведущего "Холостячки" Решетника поделилась с украинками модными лайфхаками