Ведущий "Україна має талант" и "Холостячка" Григорий Решетник показал, как выглядел в 2011 году и сейчас, похваставшись перед фанатами в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник решил загадать загадку фанатам, опубликовав фото из своего прошлого и предложил угадать, когда оно было сделано.
"Конкурс: угадай год??? :))))", - написал Григорий в Инстаграм.
Спустя несколько часов Решетник показал свою современную фотографию, где был тоже в костюме, но более взрослым. Также Григорий признался, в каком году было сделано первое фото.
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"А такой я сейчас
Предыдущее фото было сделано 10 лет назад - в 2011-м:) Вы или угадали, или были очень близки - браво
Не знаю, насколько сильно я изменился внешне, но внутренне и психологически – точно. За это время я еще больше влюбился в свою жену, стал многодетным папой и имею определенные достижения в профессии. Я стал более ответственным, смелым, уверенным в своих силах. Работать, как всегда, над чем и я остаюсь самокритичным, требовательным к себе. Но в то же время, с уважением отношусь к себе и своим достижениям. Да с любовью к людям, которые меня окружают", - написал Григорий.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Гриша, Вы как виски-чем больше Вам лет, тем Вы лучше", "Самый лучший ведущий", "Сменил галстук на бабочку. И ещё появился платочек в кармашке".
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