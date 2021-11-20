Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет шоу "Україна має талант" и "Холостячка", растаял в объятиях своей жены Кристины.
КакКак передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно стало известно, что он стал ведущим нового сезона "Україна має талант".
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Григорий Решетник растаял в объятиях своей жены Кристины, с которой у них трое детей. На фоне семейной пары идет проект "Холостячка" со Златой Огневич, который ведет Решетник.
"Мы смотрим, а вы?", - спросил своих поклонников Григорий Решетник.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Прекрасные родители своих деток", "Боже, вы так похожи", "Очень мило", "Как вы похожи, бог вас свел", "Очень классная семья, мама и папа невероятны 😘😘😘 с их воспоминаниями сижу плачу как это классно", "Вы как брат и сестра! Так похожи".
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