Відомий телеведучий Григорій Решетник поділився в мережі яскравим фото з головною героїнею другого сезону "Холостячки" Златою Огневич.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Україна має талант" і реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник поділився на своїй сторінці в Instagram яскравим кадром з головною героїнею романтичного реаліті Златою Огневич.

На новій фотографії Григорій і Злата відображені в стильних образах, вони стоять в затишній кімнаті з каміном і м'яким світлом. Перед камерою шоумен з'явився в темно-синьому костюмі-трійці з білою сорочкою. Злата теж в костюмі насичено смарагдового відтінку, під піджаком якого у неї відвертий топ. Волосся співачки розпущене у вологому укладанні, а на обличчі яскравий макіяж, вона впевнено дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Решетник заінтригував новим випуском шоу "Холостячка": "Сьогодні продовження найромантичнішої історії країни! Неймовірна @zlata.ognevich і її обранці подарують вам незабутній вечір! А я, традиційно, буду поруч". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію ведучого, засинаючи його і Злату компліментами.

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