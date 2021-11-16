Дружина популярного телеведучий Григорія Решетника, який веде шоу "Україна має талант" і "Холостячка", показала їхнього молодшого сина, якому зовсім скоро виповниться рік.

Як передає Politeka.net, Григорій і Христина Решетники є прикладом ідеальної пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Молодший син Решетників народився 28 листопада 2020 року, і скоро йому буде вже майже рік. Дружина Решетника показала, як малюк виріс за цей час.

«Росте наше щастя ❤ І скоро нам 1 рік.Ну коли ж він встиг так швидко вирости? А?», - написала вона.

Зазначимо, на пост відреагувала і дружина судді «Танців з зірками» Влада Ями Ліліана.

«Такі гарні», «Не віриться, не розумію куди так час летить😞 Сашуня просто чудо-красунчик. Нехай росте далі і радує вас щодня», - пишуть користувачі мережі.

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