Ведучий "Україна має талант" і "Холостячка" Григорій Решетник показав, як виглядав в 2011 році і зараз, похвалившись перед фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник вирішив загадати загадку фанатам, опублікувавши фото зі свого минулого і запропонував вгадати, коли воно було зроблено.

"Конкурс: Вгадай рік??? :)))) ",- написав Григорій в Instagram.

Через кілька годин Решетник показав свою сучасну фотографію, де був теж в костюмі, але більш дорослим. Також Григорій зізнався, в якому році було зроблено перше фото.

"А такий я зараз

Попереднє фото було зроблено 10 років тому - в 2011-му:) ви або вгадали, або були дуже близькі-браво

Не знаю, наскільки сильно я змінився зовні, але внутрішньо і психологічно – точно. За цей час я ще більше закохався в свою дружину, став багатодітним татом і маю певні досягнення в професії. Я став більш відповідальним, сміливим, впевненим у своїх силах. Працювати, як завжди, над чим і я залишаюся самокритичним, вимогливим до себе. Але в той же час, з повагою ставлюся до себе і своїх досягнень. Та з любов'ю до людей, які мене оточують", - написав Григорій.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Гриша, ви як віскі-чим більше Вам років, тим ви краще", "найкращий ведучий", "змінив краватку на метелика. І ще з'явилася Хусточка в кишені".

Нагадаємо, ведучий «Україна має талант " Решетник вразив виглядом в молодості

А ще Politeka писала, що Решетник в компанії учасників "Холостячки" Хветкевича, Шевченка та інших підірвав мережу

Також Politeka повідомляла, що ведучий "Україна має талант" Решетник в новому образі здивував навіть Заливако



