Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Україна має талант" и "Холостячка", показала их младшего сына, которому совсем скоро исполнится год.
Как передает Politeka.net, Григорий и Кристина Решетники являются примером идеальной пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.
Младший сын Решетников родился 28 ноября 2020 года, и скоро ему будет уже почти год. Жена Решетника показала, как малыш вырос за это время.
"Растет наше счастье ❤ и скоро нам 1 год. Ну когда же он успел так быстро вырасти? А?», - написала она.
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