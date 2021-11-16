Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Україна має талант" и "Холостячка", показала их младшего сына, которому совсем скоро исполнится год.

Как передает Politeka.net, Григорий и Кристина Решетники являются примером идеальной пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Младший сын Решетников родился 28 ноября 2020 года, и скоро ему будет уже почти год. Жена Решетника показала, как малыш вырос за это время.

"Растет наше счастье ❤ и скоро нам 1 год. Ну когда же он успел так быстро вырасти? А?», - написала она.

Отметим, на пост отреагировала и жена судьи «Танцев со звездами» Влада Ямы Лилиана.

«Такие хорошие», «Не верится, не понимаю куда так время летит😞 Сашуня просто чудо-красавчик. Пусть растет дальше и радует вас каждый день», - пишут пользователи Сети.

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