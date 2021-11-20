Відома українська актриса Ксенія Мішина знялася в україно-хорватському драматичному серіалі, і тепер назвала дату прем'єри.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка на початку року літала в столицю Хорватії на зйомки, показала драматичний ролик і назвала дату прем'єри серіалу "Зломовчання", в якому зіграла головну роль.

У своєму Instagram зірка виклала чорно-біле відео, на якому можна побачити її та інших акторів в образах з цього кримінально-драматичного серіалу. При цьому сама Ксенія виглядає в образі своєї героїні дуже незвично і навіть трагічно. На тлі ролика звучить пісня, яка, мабуть, стала саундтреком стрічки.

У підписі до публікації Мішина коротко написала: "10 грудня – прем'єра "Зломовчання" на @olltv. Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію актриси: "Вау", "Інтригує. Вже в очікуванні", "Неймовірна музика. І ви. Просто вогонь", "Вау. Дуже чекаю цей серіал", "Чимось нагадало "Перших ластівок". Може мелодія?", "В очікуванні", "Мурашки. Як чудово", "Емоції просто вибух. Музика додає інтриги", "Мурашки по шкірі!".

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