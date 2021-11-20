Известная украинская актриса Ксения Мишина снялась в украино-хорватском драматическом сериале, и теперь назвала дату премьеры.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая в начале года летала в столицу Хорватии на съемки, показала драматичный ролик и назвала дату премьеры сериала "Зломовчання", в котором сыграла главную роль.
В своем Instagram звезда выложила черно-белое видео, на котором можно увидеть ее и других актеров в образах из этого криминально-драматического сериала. При этом сама Ксения выглядит в образе своей героини очень необычно и даже трагично. На фоне ролика звучит песня, которая, видимо, стала саундтреком ленты.
В подписи к публикации Мишина коротко написала: "10 декабря – премьера "Зломовчання" на @olltv. Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию актрисы: "Вау", "Интригует. Уже в ожидании", "Невероятная музыка. И вы. Просто огонь", "Вау. Очень жду этот сериал", "Чем-то напомнило "Первых ласточек". Может мелодия?", "В ожидании", "Мурашки. Как восхитительно", "Эмоции просто взрыв. Музыка добавляет интриги", "Мурашки по коже!".
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