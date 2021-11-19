Известная актриса Ксения Мишина продолжает рассказывать в сети о непростом периоде в своей жизни и посещениях психотерапевта.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина недавно начала рассказывать в Instagram историю своей жизни, о панических атаках и посещении психотерапевта. В этот раз звезда поделилась, что продолжала ходить к своему доктору, что привело ее к решению переехать в Киев.

Свой пост Ксения дополнила милым фото, сделанным на природе, вдали от городской суеты. На снимке веселая актриса позирует в рванной темной кофте, ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице нет макияжа, она хитро смотрит в объектив и улыбается.

В подписи к публикации Мишина рассказала, что продолжила посещать своего врача. И в какой-то момент поняла, что готова покинуть родной город и переехать в столицу.

"Занятия с психотерапевтом стали для меня таблеткой для спасения. Итак, причиной моего состояния явилось отрицание себя и своих желаний. Точнее не отрицание, а подавление. Я просто не верила или не доверяла себе", - делится Ксения. "Приехав в Киев, с первых секунд я решаю остаться навсегда", - также добавила актриса, и рассказала, как начала активно обустроить свою жизнь в столице.

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