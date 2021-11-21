Судья нового сезона шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, которая появится в эфире проекта "Танці з зірками", пожаловалась поклонникам на бешеный график.

Как пишет Politeka.net, известная 32-летняя украинская актриса Ксения Мишина, которая запомнилась украинцам как главная героиня первого сезона реалити-шоу "Хролостячка" и победительница проекта "Танці з зірками" вместе с Женей Котом, недавно стала судьей нового сезона "Україна має талант".

Однако в своем Instagram Мишина рассказала, что снова вернется на паркет танцевального шоу и пожаловалась поклонникам на бешеный график съемок и репетиций, а также рассказала о своих переживаниях.

"Вспомнила в полной мере этот бешеный график))) И эти бабочки в животе)))", - сказала Ксения.

Также актриса отметила, что прямой эфир "Танців з зірками" покажут в воскресенье, 21 ноября, в 21:00 на телеканале "1+1". Ксения попросила поклонников поддержать их пару.

"Очень волнуюсь, очень переживаю. Хочу вас попросить поддержать нашу пару, отправив 5 на номер 7914, у кого есть такая возможность. Пожелайте мне удачи и я вас всех очень сильно люблю", - сказала Мишина.

Дело в том, что в новом эфире шоу победители прошлых сезонов станцуют с финалистами проекта. Ксения Мишина исполнит танец с парой Артура Логая и Анны Карелиной. Также в шоу примет участие Санта Димопулос в паре с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан. Еще один победитель Игорь Ласточкин станцует с Константином Войтенко и Роксоляною Маланчук.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника растрогала Мишину и Притулу: "Когда сидишь в зале...".

Напомним, что Мишина ошеломила драматическими кадрами из хорватского сериала, где сыграла главную роль: "Интригует".

A еще Politeka сообщала, что мускулистый красавчик "похитил" Мишину на Украина имеет талант прямо из-под носа Кота и Притулы: "Поехали".