Відомий український актор Остап Ступка розповів про свою четверту дружину Дарину, яка молодша за нього на 20 років.

Як повідомляє Politeka.net, про це Остап Ступка розповів в Інтерв'ю ЖВЛ.

Популярний український актор театру і кіно Остап Ступка в 2015 році одружився вчетверте. Обраницею артиста стала студентка Дарина, яка на 20 років молодша за нього. За словами актора, сім'я і діти відмінно прийняли його молоду дружину, більше вони навіть подружилися і прекрасно спілкуються.

Остап Ступка зазначив, що молода дружина навіть сем-то схожа на його матір.

"Вона мені іноді нагадує мою маму. Я її називаю " Мати Тереза», тому що вона дуже переживає за всіх, хоче піклуватися про всіх на світі, про сусідів, про сусідських дітей...", - поділився актор.

Також дівчина зуміла створити вдома спокійну затишну атмосферу, яка сприяє розслабленню після зйомок.

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