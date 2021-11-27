Известный украинский актер Остап Ступка рассказал о своей четвертой жене Дарье, которая моложе его на 20 лет.

Как сообщает Politeka.net, об этом Остап Ступка рассказал в Интервью ЖВЛ.

Популярный украинский актер театра и кино Остап Ступка в 2015 году женился в четвертый раз. Избранницей артиста стала студентка Дарья, которая на 20 лет младше него. По словам актера, семья и дети отлично приняли его молодую жену, более они даже подружились и прекрасно общаются.

Остап Ступка отметил, что молодая супруга даже сем-то похожа на его мать.

«Она мне иногда напоминает мою маму. Я ее называю «Мать Тереза», потому что она очень переживает за всех, хочет заботиться о всех на свете, о соседях, о соседских детях…», - поделился актер.

Также девушка сумела создать дома спокойную уютную атмосферу, которая способствует расслаблению после съемок.

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