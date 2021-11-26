Молода українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаева) похвасталсь кадрами стильного двоповерхового будинку, в якому оселилася недавно.
Відповідні кадри виконавиця опублікувала в" сторіз " у себе в Instagram, передає Politeka.net. Для своїх фоловерів вона провела екскурсію по будинку.
Jerry Heil орендувала будинок, інтер'єр якого виконаний в мінімалістичному стилі.
Молода артистка похвалилася величезним телевізором, який повісили спеціально для неї. Також скоро там з'явиться камін.
У родині Алли Пугачової емоційно висловилися про трагедію, яка потрясла країну: "душею з вами"
Гривня стрімко котиться вниз: Нацбанк оголосив новий курс долара
Масштабна трагедія в Росії, число жертв перевищило 50, багато поранених: "Вставай, не лежи!"
Не стало радянського співака, чий голос звучав на головних світових сценах: "Його любили абсолютно всі"
Нова Toyota Camry захопить дизайном в наступному році: "Виглядає чудово"
Jerry Heil зазначила, що найбільше часу проводить на кухні.
І похвалилася великою колекцією різноманітних чаїв.
«У мене є чаї лікувальні. Чаї… навіть від поносу, подивіться будь ласка. Чаї всякі китайські, японські, какао, улуни. Чаї з квітками для зовсім уже поїхавших на чаях людей», - зробила презентацію Яна.
Показала артистка і свою студію.
На другому поверсі розташована гостьова спальня, ще одне приміщення, яке повинно стати Тікток-кімнатою.
Також-гардеробна з речами для концертів.
І спальня з гардеробною для особистих речей Jerry Heil.
Нагадаємо, Jerry Heil ризикнула переспівати Євгену Власову, що вилетіла з "Танців з зірками": "Мурашить"
Як повідомляла Politeka, молоду українську співачку розпекли за дивне весілля: "в голові зовсім порожньо"
Також Politeka писала, що трагедія в родині Jerry Heil, співачка розбурхала кадрами.