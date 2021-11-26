Молода українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаева) похвасталсь кадрами стильного двоповерхового будинку, в якому оселилася недавно.

Відповідні кадри виконавиця опублікувала в" сторіз " у себе в Instagram, передає Politeka.net. Для своїх фоловерів вона провела екскурсію по будинку.

Jerry Heil орендувала будинок, інтер'єр якого виконаний в мінімалістичному стилі.

Молода артистка похвалилася величезним телевізором, який повісили спеціально для неї. Також скоро там з'явиться камін.

Jerry Heil зазначила, що найбільше часу проводить на кухні.

І похвалилася великою колекцією різноманітних чаїв.

«У мене є чаї лікувальні. Чаї… навіть від поносу, подивіться будь ласка. Чаї всякі китайські, японські, какао, улуни. Чаї з квітками для зовсім уже поїхавших на чаях людей», - зробила презентацію Яна.

Показала артистка і свою студію.

На другому поверсі розташована гостьова спальня, ще одне приміщення, яке повинно стати Тікток-кімнатою.

Також-гардеробна з речами для концертів.

І спальня з гардеробною для особистих речей Jerry Heil.

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