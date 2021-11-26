Молодая украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) похвасталсь кадрами стильного двухэтажного дома, в котором поселилась недавно.

Соответствующие кадры исполнительница опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Для своих фолловеров она провела экскурсию по дому.

Jerry Heil арендовала дом, интерьер которого выполнен в минималистическом стиле.

Молодая артистка похвасталась огромным телевизором, который повесили специально для нее. Также скоро там появится камин.

Jerry Heil отметила, что больше всего времени проводит на кухне.

И похвасталась большой коллекцией разнообразных чаев.

«У меня есть чаи лечебные. Чаи… даже от поноса, посмотрите, пожалуйста. Чаи всякие китайские, японские, какао, улуны. Чаи с цветками для совсем уж поехавших на чаях людей», - сделала презентацию Яна.

Показала артистка и свою студию.

На втором этаже расположена гостевая спальня, еще одно помещение, которое должно стать ТикТок-комнатой.

Также – гардеробная с вещами для концертов.

И спальня с гардеробной для личных вещей Jerry Heil.

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