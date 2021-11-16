Молодая украинская певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) вдохновилась творчеством более опытной коллеги по цеху Евгении Власовой, которая недавно завершила борьбу на сцене "Танців з зірками".
Jerry Heil рискнула перепеть песню Власовой 2013-го года "Я - живая река". Соответствующие кадры исполнительница опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Власова отреагировала на кавер-версию собственного хита.
"Мурашит", - написала она, репостнув кадры со странички Джерри Хейл.
Последняя не ожидала, видимо, столь высокую оценку от "оригинала".
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
В Украине ввели новый COVID-сертификат, кто получит право на свободное передвижение: подробности
Малолетняя дочь и жена звезды "Квартал 95" Ткача заставили его кричать от страха: "Не шатайте, что вы делаете"
Винник после болезни и отмены концертов решился на признание: "Дал волю чувствам"
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
"Вы ж тоже это видите? Евгения, как же приятно!", - прокомментировала, в свою очередь, молодая певица.
Отметим, 26-летняя Джерри Хейл стала известна в Сети, как видеоблогерша и кавер-исполнительница. Большую популярность ей принесла авторская песня «Охрана, отмена» из ее дебютного студийного альбома «Я — Яна» (2019).
Евгения Власова, ставшая участницей нынешнего сезона "Танців з зірками", вылетела из проекта в 8-м эфире. Позднее звезда ответила на самые волнующие вопросы фанатов, в частности, действительно ли в шоу все происходит по сценарию.
"У них у всех подслушки (у судей, - ред.), поэтому я никого из них не оцениваю, как людей. Даже если они говорили что-то неприятное для меня, то я не оцениваю их как людей. Почему? Потому что я понимаю, что там в ушах кто-то сидит и говорит, и они на работе. Чисто по-человечески я понимаю..."
Напомним, Шмель на шоу "Маска" вызвал бурные обсуждения, украинцы выдвигают версии: "Джерри Хейл или Иво Бобул"
Также Politeka писала, драка вспыхнула на празднике украинской певицы, гостей пришлось разнимать: "Ребята, хватит"
А еще Politeka сообщала, Власова не смогла скрыть восторга от вылета из "Танців з зірками", в чем причина: "Меня это все..."