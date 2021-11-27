Відома співачка Санта Дімопулос, яка здобула перемогу на проекті "Танці з зірками" засвітилася в компанії Джамали на заході.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Санта Дімопулос постала перед камерою в яскравому костюмі з пишними рукавами. Також, варто відзначити, що на заході також опинилася відома співачка Джамала, з якою вона зробила фото.

Співачки зібралися на прем'єрі фільму "Дім Гуччі".

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка красуня", "Шикарний тотал лук", "Люблю", "Вогонь", "Королева!", "Немає слів!", "Дуже стильна Санта!", "Класний образ, Вам дуже йде!", "Красуня на мільйон".

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