Известная певица Санта Димопулос, которая ранее рассказала о своем путешествии в Нью-Йорк и похвасталась красивыми пейзажами, решила преобразить немного свой стиль.

Санта Димопулос, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", а также победила в одном из сезонов шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в социальных сетях. Так, в этот раз экс-исполнительница решила показать трендовый образ.

В последнее время, как можно заметить, Санта уделяет больше времени своим образам и чаще их меняет. Нередко она делает акцент на фигуре, ведь идеальных форм добивалась довольно долго и даже после родов дочери сразу приступила заниматься.

В платье от Версаче нежно-бирюзового оттенка с внушительным вырезом на декольте, Димопулос напомнила греческую богиню. Наряд без принтов и лишних деталей сделал акцент именно на талии и формах знаменитости.

Ранее Санта выложила на своей странице необычный кадр, а в подписи к нему рассказала о своих любимых местах в Нью-Йорке.

В подписи к публикации Димопулос рассказала о любимых ресторанах, выставках, театрах и музеях в Нью-Йорке. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами: "Чистая красота", "Гений!", "Какая красивая!", "Санта, вы такая женственная и строгая одновременно на этом фото", "Самое красивое лицо Инстаграм".

Напомним, Санта Димопулос пережила большое разочарование в Нью-Йорке, что произошло: "Хотелось плакать…".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос похвасталась, где проводит время в Нью-Йорке: "Дышит роскошью...".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос обнародовала кадры с места трагедии, которая потрясла весь мир: "Был убит".