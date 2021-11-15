Известная певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос показала яркие кадры с кинематографических мест в Нью-Йорке.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала серию новых фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Санта Димопулос отправилась со своим мужем в Нью-Йорк. Оттуда она показала шикарные кадры и рассказала, о кинематографических местах, благодаря которым ей нравится этот город.

"Есть ли в мире место более кинематографичное, чем этот город? Ощущение, что ты внутри фильма, здесь не покидает ни на секунду.

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Я ловила его, гуляя по улицам, глядя на вечерние огни из желтого такси, рассматривая небоскрёбы…

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Нью-Йорк

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Приезжая сюда, невозможно не вспомнить фильмы, которые родились в этом городе. И прогуляться по легендарным кино-местам. Итак:

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Дом Кэрри Бредшоу. О нем я уже рассказывала в сториз. Добавлю ещё несколько фактов.

«Та самая» квартира, где жила Кэрри, находится в Вест Вилладж (в сериале адрес дома Бредшоу - Верхний Ист-Сайд), но эта путаница не мешает потоку туристов. Настолько активному, что ее нынешний собственник повесил грозное объявление: «частная собственность!»

Но, давайте будем честными: кого это останавливает!

Нью-Йоркская публичная библиотека.

Мало того, что это здание само по себе до обморока красиво, как снаружи, так и внутри, - оно тоже сыграло немало ролей в кино!

Библиотека фигурирует в полнометражном SATC (Кэрри хотела устроить здесь свадьбу), герои легендарного «Завтрака у Тиффани» выясняли в этих залах отношения… ещё «Человек-паук», «Послезавтра» и многие другие.

Место невероятное, в общий читальный зал вход свободный - и полдня впечатлений вам гарантированы!

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Центральный парк. На этих аллеях, наверное, случилось больше съёмок, чем во всех других кино-местах вместе взятых.

Парк сыграл роль во многих классических лентах: «Один дома», «Завтрак у Тиффани», «Ванильное небо»…

Конечно же, Кэрри с подругами тоже здесь гуляли!

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Отель «Плаза». Хочу добавить это неочевидное место в список, потому что оно дышит роскошью «старого Нью-Йорка».

Это старейший роскошный отель на Манхеттене и в нем успели «пожить» с десяток киногероев.

Пожалуй, самый известный из них - малыш Кевин, который во второй части «Один дома» устроил в «Плазе» отличную вечеринку!

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…Это примерно 10я часть моих любимых киномест в НЙ.

На самом деле - список огромный, как и сам волшебный город.

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А у вас есть любимые киношные места в НЙ?", - спросила Санта Димопулос.

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