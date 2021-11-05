Артист рассказал, что приготовил для поклонников

Известный украинский певец Александр Пономарев появился в компании не менее известного коллеги - певца Дзидзьо (Михаила Хомы), и заинтриговал своих поклонников.

Александр Пономарев и Михаил Хома - известный украинские певцы, которые вместе работают над совместными песнями, пишет Politeka.net.

Пономарев в своем новом посте Инстаграм рассказал, что готовит с коллегой песню и работа сейчас прямо кипит. По словам артиста, осталось три дня и новая песня будет готова. Также оба певца собираются снять клип, премьера которого состоится на Ютуб.

"Волнуюсь? Да! Но результат работы должен быть интересен 🤓", - поделился Александр в посте.

На снимке оба артиста позировали в черных костюмах и такого же цвета рубашках.

Публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"С такими голосами будет 🔥!!!", "Заинтересовали невероятно! Многие желали услышать ваш дуэт. Наконец-то! Ожидаем премьеры с нетерпением. Желаю легкой работы, приятного сотрудничества и хорошего результата!", "Пономарев я так соскучилась.. все будет хорошо❤️", "Как хорошо, что есть талантливые молодые певцы, высоко несущие украинскую песню! Божьей Вам поддержки и вдохновения! 🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

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