Известный украинский певец Александр Пономарев, который за жизнь успел дважды расстаться, порадовал поклонников новой фотографией своей любимой собаки Ши.

Как пишет Politeka.net, 48-летний популярный украинский исполнитель, автор многих хитов Александр Пономарев часто публикует фото и рассказывает о личной жизни в своем Instagram.

Как известно, дважды разведенный певец живет со своей домашней любимицей – собакой породы ши-тцу по кличке Ши. На этот раз Пономарев показал поклонникам, как готовит любимицу к холодной осени. На фото собачка была в специальном костюме и шапке.

"Ши готовится к зиме, примеряет обновки ! Как Вам ? 😁 ",- написал певец.

Собака Пономарева традиционно очаровала поклонников, они написали много комментариев.

" 🥰😄Красотка" , "Супер красава!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍", "Какая красотка! 😍 ", "❤️❤️Модная девушка. Шапка особенно", "Красавица ❤️" , "Стильная леди 🔥 "," Стильненько 😂 "," Шик 🔥 ", - написали фанаты.

Ранее Politeka писала, что Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: "Влип очкарик".

Напомним, что дважды разведенный Пономарев ответил, свободно ли его сердце: "Честно...".

A еще Politeka сообщала, что Пономарев эмоционально обратился к украинцам и поделился атмосферным фото: "Жду с волнением".