Відомий український співак Олександр Пономарьов, який двічі був одружений, поділився новою світлиною своєї улюбленою собаки Ши

Як пише Politeka.net, 48-річний популярний український артист Олександр Пономарьов часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя та публікує різні світлини та відео у своєму Instagram.

Співак часто публікує світлини зі свою домашньою улюбленицею – собакою породи ши-тцу на кличку Ши.

"Погляд Ши, коли восени їдеш з дачі в квартиру, де немає жодної конкуренції у вигляді котів, інших собак, курей 😁", - розповів Пономарьов.

Шанувальники написали багато компліментів чотирилапій улюблениці співака.

"Чудо...🙌🙌🤗🤗🤗👏👏👏💖", "Лапуля.🔥", "Які очі!!! ❤️❤️❤️❤️❤️", " Королева тільки вона😍", " Прикольна🔥🔥🙌", " Красуня 😍😍😍❤️", " Щастя повні очі !", " Яка доця гарненька...🐶🌹", "😍😍 найкращі антидепресанти)))", - написали шанувальники легендарного співака.

Нещодавно у своєму Instagram Пономарьов заінтригував шанувальників звісткою про новий дует. Співак опублікував світлину біля свого улюбленого мотоцикла та запропонував фанатам написати свої припущення, з ким цього разу Пономарьов запише пісню. Нагадаємо, що нещодавно співак записав пісню "Чому" разом із Дзідзьо, Артемом Пивоваровим та Микитою Алєксєєвим.

На You Tube відеоролик із виконанням пісні набрав 6,5 мільйонів переглядів. Пізніше в одному із інтерв'ю Пономарьов розповів, що довго думав з ким йому заспівати авторську пісню "Чому", адже, за його словами, в українському шоу-бізнесі дуже мало артистів, які гарно співають вживу.

Зауважимо, що за свою кар'єру Олександр Пономарьов заспівав дуетом із багатьма популярними співаками, зокрема Наташою Могилевською, Настею Каменських, дочкою легендарного Назарія Яремчука Марією, Русланою та багатьма іншими.

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