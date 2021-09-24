Известный украинский певец Александр Пономарев, который дважды был женат, поделился новой фотографией своей любимой собаки Ши

Как пишет Politeka.net, 48-летний популярный украинский артист Александр Пономарев часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и публикует различные фотографии и видео в своем Instagram.

Певец часто публикует фотографии со своей домашней любимицей - собакой породы ши-тцу по кличке Ши.

"Взгляд Ши, когда осенью едешь с дачи в квартиру, где нет никакой конкуренции в виде котов, других собак, кур 😁 ", - рассказал Пономарев.

Поклонники написали много комплиментов четвероногой любимице певца.

"Чудеса...🙌🙌🤗🤗🤗👏👏👏💖", "Лапуля. 🔥 ", "Какие глаза!!! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Королева только она 😍 ", "прикольная 🔥🔥🙌 ", "красотка 😍😍😍❤️ ", " счастье полные глаза !", "Какая доця хорошенькая...🐶🌹", "😍😍 самые лучшие антидепрессанты)))", - написали поклонники легендарного певца.

Ранее Politeka писала, что судья "Поют все" после скандалов с Приходько и Могилевской "наехал" на Пономарева: "Плохой человек...".

Напомним, что дважды разведенный Пономарев покрасовался возле своей любимицы, заинтриговав сеть: "это будет дуэт!".

A еще Politeka сообщала, что 48-летний Пономарев удивил признанием, сев за школьную парту: "Ну что, уже завтра...".