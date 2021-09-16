Відомий український блогер і стиліст-гример, який тав суддею на шоу "Співають всі", Олег Машуковський не стримався, почувши висловлювання співака Олександра Пономарьова

Олег Машуковський досить скандальна особистість, і на шоу "Співають всі" вже встиг посваритися з деякими знаменитостями, передає Politeka.net.

Зокрема, блогер "зачепився" язиками зі співачкою Анастасією Приходько. Артистка неприємно висловилася про нинішніх кумирів молоді. На думку зірки, зараз блогери демонструють свою вульгарність, на що Машуковський негативно відреагував.

Пізніше сталася неприємна ситуація зі співачкою Наталією Могилевською. Остання просила не публікувати фото, де Машуковський нібито зв'язав її і заклеїв рот. Зірка просила видалити знімок, адже у неї дитяча школа, але той проігнорував прохання.

Тепер же "дійшла" черга до виконавця Олександра Пономарьова. В одному з інтерв'ю той висловив думку, що представникам ЛГБТ не потрібно голосно про себе заявляти в прайдах і мітингах.

В інтерв'ю на Ютуб-каналі "Dorotye"блогер заявив, що він проти Олександра Пономарьова. За словами Машуковського, Пономарьов абсолютно нетолерантний.

"Прайд - це не пропаганда того, що круто бути геєм. Це типу подивіться, ми є, і не потрібно нас ущемляти", - заявив блогер.

За словами стиліста, геї нікому не шкодять, заявляючи про свою орієнтацію, а ось є люди, яких називають іншим словом.

"Пі**рас пи**ть батьків ногами, бере гроші в борг і не віддає, ущемляє чужі права. Погана людина, загалом", - поділився блогер.

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