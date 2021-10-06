Відомий український співак, народний артист Олександр Пономарьов здивував зізнанням про несподіване поповнення в сім'ї.

В інтерв'ю програмі ЖВЛ 48-річний артист зізнався, з ким живе у своєму заміському будинку.

"З'явилася кішка спочатку, яка принесла трьох кошенят. Я ще спокійно, думаю:»роздамо комусь". Взяли одного тільки. Так та ж сама кішка принесла на наступний рік ще трьох кошенят. Тепер у мене сім котів. Влип очкарик», - сміється співак.

Нудьгувати артисту не доводиться.

Крім того, у Пономарьова на дачі живуть ще дві собаки – Зіта і Булка.

"Булка у нас прибилася, сиділа під воротами три дні, поки я не зрозумів, що вона хоче у нас жити. Зіта гавкуча, бачите, яка. Вона хоче бути зіркою", - розповів співак.

Також відомо, що у Пономарьова є улюблениця породи ши-тцу, на прізвисько Ши.

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